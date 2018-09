Zeven mensen in Parijs neergestoken door man met mes

Bij een steekpartij in het centrum van Parijs heeft een man zondagavond zeven personen verwond.

Vier van hen zijn er ernstig aan toe. De politie heeft de aanvaller opgepakt. De dader is meerderjarig is en heeft de Afghaanse nationaliteit, zo meldt de Franse krant Le Parisien. De man had een mes en een ijzeren staaf bij zich. Hij zou willekeurige voorbijgangers hebben neergestoken. Eerst drie mensen bij een bioscoop. Mannen die daar aan het jeu-de-boulen waren, probeerden de aanvalller nog te stoppen. Dat lukte niet. De aanvaller ging ervandoor en stak nog eens vier mensen neer. Een speciaal commando hield de aanvaller kort daarna aan.

Vier zwaargewonden

Vier van de slachtoffers zijn zwaargewond. Onder de slachtoffers zijn twee Engelsen. Over de motieven van de man is nog niets bekend. Franse justitie heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat het om een terreurdaad gaat.