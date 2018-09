Nederlanders uitgeleverd aan België

De 36-jarige Yvo T., die hoofdverdachte is in de zaak, zit nog steeds vast in een Belgische cel. Hij en de twee andere Nederlanders waren aan het stappen in Spa en werden geweigerd bij een horecagelegenheid. Nadat de politie ter plaatse kwam werd agent Amaury Delhez door zijn hoofd geschoten.

Yvo T. zegt zich van het voorval niets meer te kunnen herinneren. De twee andere verdachten wijzen Yvo als dader aan en zeggen niets met de schietpartij te maken hebben gehad.