Spullen cybersecurity-expert Arjen Kamphuis gevonden

Om welke spullen het gaat, wil de politie nog niet zeggen. De spullen werden drijvend voor de kust in de buurt van de Kvænflåget, een kleine berg ten oosten van Bodø, aangetroffen. Bodø is de plaats waar Kamphuis op vakantie was. De Noorse politie heeft de plek waar de spullen werden gevonden onderzocht. Samen met de lokale afdeling van het Rode Kruis en een schip van de Noorse reddingsbrigade. Inmiddels is ook de Nederlandse politie onderweg naar de plek waar de spullen zijn gevonden, zo laat een goede vriendin van Kamphuis weten. Dit schrijft onder meer het AD woensdag

Arjen Kamphuis wordt sinds 20 augustus vermist. De politie denkt dat hij op die dag mogelijk om 16.05 uur met de trein met de trein van Bodø naar Rognan is gereisd. Of hij ook daadwerkelijk op de plek is geweest waar de spullen nu zijn gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Bij de Noorse politie zijn na een tv-uitzending 25 reacites binnengekomen over de vermiste Nederlander. Vooral mensen die denken hem gezien te hebben, hebben gereageerd. Dat zou op 30 augustus en de daaropvolgende dagen geweest zijn. Een getuige zegt hem begin deze maand in Denemarken te hebben gezien.

Tien dagen na de verdwijning van Kamphuis werd 1700 kilometer zuidelijker, even buiten Stavanger, de mobiele telefoon van Kamphuis aangezet en de simkaarten vervangen door een Duits exemplaar. De Noorse politie houdt nog alle opties open over wat er kan zijn gebeurd. Ze benadrukt dat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf.