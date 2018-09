'Arjen Kamphuis verstopte zich op vrachtschip'

Dit meldt het AD maandag. Op 30 autustus, tien dagen na de verdwijning van Kamphuis, is in de omgeving van Stavanger nog een signaal opgevangen met een van de telefoons van Kamphuis. En verder hebben meerdere getuigen verklaard dat ze Kamphuis in Stavanger hebben gezien.

Kamphuis checkte op 20 augustus uit uit zijn hotel in Bodø, dat zo'n 1600 km boven Stavanger ligt. Rond 20 augustus zou er een vrachtschip vanuit Rognan, dat in de buurt ligt van de plek waar de spullen van de cyberspecialist zijn gevonden, naar Stavanger zijn vertrokken. zo weten inwoners van Rognan. Het vrachtschip zou een lading van de lokale fabriek Nexans naar Stavanger overbrengen. Het verhaal wordt bevestigd door een werknemer van de fabriek.