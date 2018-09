Agent in Brussel aangevallen door man met mes

Het incident vond plaats tijdens een politiecontrole vlakbij Brussel-Noord waar veel transmigranten verblijven. De politie voert daar vaak politiecontroles uit. Dit melden meerdere Vlaamse media maandag.

De man was aan het slapen en weigerde te vertrekken toen een agent hem daartoe opdracht gaf. Vervolgens haalde hij een mes te voorschijn. De oproepen om het mes weg te leggen, sloeg de man in de wind, waarna de agent pepperspray inzette. Toch wist de man uiteindelijk uit te halen naar de agent die daar bij lichtgewond raakte aan zijn hoofd. Een collega van de agent opende daarop het vuur op de verdachte. De man werd in zijn borst en been geraakt. Over de identiteit van de man is niets bekend. Ook is nog niet duidelijk hoe de man eraan toe is, maar volgens de laatste berichten zou hij in levensgevaar verkeren.

Het Brusselse parket heeft twee onderzoeken geopend, één naar de aanval met het mes en één naar het vuurwapengebruik door de politie