Maleisische agente dacht wèl gelijk aan een misdrijf bij dood Ivana Smit

Dat heeft ze gezegd tijdens een kruisverhoor in de rechtszaal. Er werd volgens haar aan het begin van het onderzoek wel degelijk gedacht aan doodslag. Dit melden meerdere media maandag. De sergeante Haliza Mandam zegt dat ze van haar baas orders kreeg om de zaak af te doen als 'een ongeluk'. Vorige week getuigde zij al dat ze had gehandeld conform de orders die ze kreeg van inspecteur Faizal, die het onderzoek leidde. Daarbij zouden de nodige fouten gemaakt zijn. Zo kon Luna Jonhson vanuit haar politiecel de schoonmaakster opdracht geven om het appartement schoon te maken voordat de technische recherche arriveerde voor sporenonderzoek, zo weet het AD. Haliza Handam kwam met haar verklaring nadat 'onze advocaat gedreigd met de gevolgen van meineed', aldus advocaat Sébas Diekstra die de nabestaanden van Ivana Smit bijstaat. De verklaring van Haliza is volgens hem een 'enorme doorbraak' in de zaak.

Vorige week zorgde sergeant Haliza al voor een opmerkelijk moment in de rechtbank door te stellen dat ze niet wist wat ze moest doen met de kleding van Smit. Ze gaf de kleding daarom weg aan familie, in plaats van aan de politie voor dna-testen. Diekstra:'Ik krijg signalen vanuit de rechtbank dat de rechter deze zaak ook steeds eigenaardiger vindt worden.'

Ivana Smit viel in december van de 20ste verdieping van een flat in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Op de avond voor haar dood had zij op een feest het Amerikaanse echtpaar Alex en Luna Johnson ontmoet. Ze ging met hen mee naar hun appartement op de 20ste verdieping. Het is niet duidelijk of Ivana is gevallen of dat er sprake is van een misdrijf. Mogelijk was ze al dood voordat ze viel. De familie van Ivana denkt dat het echtpaar zich wilde ontdoen van de overleden Ivana door haar over de rand van het balkon te gooien.