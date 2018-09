Belgische koningin Paola in ziekenhuis na beroerte

De koningis is in Venetië en is daar naar een ziekenhuis gebracht, zo meldt RTBF. Haar toestand is stabiel. De koningin zal vanmiddag naar vliegbasis Melsbroek bij Brussel worden overgevlogen om in België medische onderzoeken te ondergaan. Koningin Paola is op 11 september 81 jaar geworden en is in haar geboorteland Italië om haar verjaardag te vieren. In een verklaring van het paleis wordt het spoedtransport van de koningin naar vliegveld Melsbroek wel bevestigd, maar niet dat het om een beroerte zou gaan. De koningin is de afgelopen jaren al verschillende keren opgenomen in het ziekenhuis. Vorig jaar nog brak ze een heup en moest ze een operatie ondergaan, en eind 2016 werd ze opgenomen voor een wervelbreuk

Paola is de vrouw van koning Albert en de moeder van de koning Filip, de koning van België. Zij was van 1993 to 2013 koningin van België. Haar man koning Albert deed in 2013 troonsafstand ten voordele van zijn zoon Filip.