Duitse dieselrijders kunnen opgelucht ademhalen

De meer dan 11 miljoen dieselrijder die in Duitsland met een rijverbod in het verschiet, kunnen opgelucht adem halen. Na een onderhandelingen van zes uur kwam de Duitse regering met een pakket van maatregelen tegen het rijverbod voor dieselrijders.

In het besluit van de coalitiecommissie staat: ‘De Duitse autofabrikanten hebben de federale overheid beloofd de voertuigeigenaren van Euro 4- en Euro 5-dieselvoertuigen een uitwisselingsprogramma met aantrekkelijke succespercentages of kortingen aan te bieden’.

In Hamburg zijn al twee wegvakken voor hen gesloten. In Stuttgart staat een grootschalig inreisverbod gepland in 2019. Onlangs heeft een rechtbank ook vanaf 2019 een rijverbod voor het centrum van de forenzmetropool Frankfurt am Main afgekondigd.