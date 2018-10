Astronauten onderweg naar ISS maken noodlanding na lancering raket

Twee astronauten, die donderdagochtend vroeg vanuit Kazachstan in Rusland met een raket onderweg waren naar het International Space Station (ISS), hebben een geslaagde noodlanding gemaakt nadat er met de raket problemen waren ontstaan vlak na de lancering. Dit heeft NASA donderdag bekendgemaakt.

Noodlanding

In de raket, met aan boord de Russische astronaut Alexey Ovchini van het Russische ruimteagentschap Roscosmos en de Amerikaanse astronaut Nick Hague van NASA, deden zich na de lancering dusdanige problemen voor dat er is besloten om de astronauten terug te halen naar de aarde en ze een noodlanding te laten maken.

Gelande capsule gevonden

De capsule met daarin de twee astronauten is donderdag aan het eind van de ochtend met een zogenaamde ballistische afdaling door de dampkring teruggekeerd op aarde. Rond 12.00 uur NEderlandse tijd werd door NASA bekendgemaakt dat de capsule is aangetroffen.

Astronauten ongedeerd

De twee astronauten hebben de capsule inmiddels verlaten en zij mankeren niets. Over de precieze aard van de problemen met de raket is op dit moment nog niets bekendgemaakt. Onderzoek zal hier meer duidelijkheid over moeten verschaffen.