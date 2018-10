Drie jaar cel geëist voor poging doodslag op agente in Amersfoort

Het incident waarvan de man verdacht wordt, vond plaats in het uitgaansgebied van Amersfoort in de nacht van 9 op 10 maart van dit jaar. Nadat agenten een melding hebben gekregen dat er mogelijk een ruit is ingegooid, willen ze een vrouw, de vriendin van de latere verdachte, daar op aanspreken. Ze maakt deel uit van een groep die kort daarvoor na een ruzie in een café verzocht is de binnenstad te verlaten. Nog voordat er een gesprek met de vrouw heeft kunnen plaatsvinden, haalt de verdachte uit naar een van de politiemensen.

Wat volgt is een explosie van geweld richting de vier aanwezige agenten. Er wordt door verschillende personen geschopt en geslagen. Een getuige ziet dat de verdachte een vrouwelijke agente in haar gezicht slaat. De agente verklaart dat zij een klap tegen haar hoofd voelde en dat ze bewusteloos raakte. Nadat ze op de grond valt, komt ze weer bij bewustzijn en voelt ze dat ze in een nekklem gehouden wordt door de verdachte. Ze merkt dat ze onvoldoende lucht krijgt om te kunnen ademen. Collega’s die zien dat de agente bewegingsloos in de wurggreep gehouden wordt, passen vervolgens geweld toe om haar te ontzetten. Dit heeft aanvankelijk geen effect. Pas als ze hun tasers trekken eindigt het geweld en kan de verdachte worden aangehouden. Uit camerabeelden blijkt dat de verwurging vijftien tot twintig seconden heeft geduurd.

De gevolgen voor het slachtoffer zijn groot. Ze moest revalideren en kampt met de psychische gevolgen van de traumatische gebeurtenis waarvan ze dacht dat ze deze niet zou overleven. Ook op de andere agenten heeft de geweldsexplosie en de angst een collega te verliezen een grote impact gehad. Een ervaren agent verklaart dat hij in zij in 22 dienstjaren nog nooit iets dergelijks heftigs heeft mee gemaakt. “Ik dacht echt dat de verdachte mijn collega wilde vermoorden”.

Bij de strafeis heeft de officier van justitie er rekening mee gehouden dat verdachte een uitgebreid strafblad heeft. De man heeft na zijn aanhouding ruim drie maanden in voorlopige hechtenis gezeten en is toen opgenomen in een verslavingskliniek. De feiten zijn in de visie van het Openbaar Ministerieechter te ernstig om de verdachte niet meer terug te laten keren in de cel. Ook vroeg de officier om de verdachte te verplichten een schadevergoeding van 7500 euro te betalen aan de agente. Namens de andere drie politiemensen werden schadevergoedingen van 550 tot 750 euro gevraagd.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Behalve de man die vandaag terecht stond, worden nog een man en een vrouw uit de groep verdacht van een aandeel in het geweld. Op een later moment beslist het Openbaar Ministerie of ook zij voor de rechter moeten verschijnen.