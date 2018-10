Doden en gewonden bij mislukte doorstart sportvliegtuigje Duitsland

Bij een ongeval met een sportvliegtuigje zijn zondagmiddag in Duitsland 3 doden gevallen en acht gewonden. Dit melden de Duitse media zondag.

Midden in groep mensen

Een sportvliegtuigje van het type Cessna vloog in de Duitse deelstaat Hessen bij Gersfeld rond 15.45 uur door een afzetting die aan de rand van het vliegveldje staat en kwam midden in een groep mensen terecht die zich daar op dat moment bevonden.

Mislukte doorstart

De piloot van het toestel wilde vlak daarvoor landen op het vliegveldje van Gersfeld dat op de berg Wasserkuppe gelegen is maar raakte de landingsbaan daarbij niet goed en besloot een doorstart te maken. Toen ging het helemaal mis en kon hij het toestel niet meer op tijd in de lucht krijgen waardoor het door een afzetting aan de rand van het vliegveld vloog en in een groep mensen terechtkwam.

3 doden en acht gewonden

Volgens de politie zijn er drie doden gevallen, twee volwassen vrouwen en een jongen van ongeveer 10 jaar oud. Daarnaast raakten nog eens 8 mensen gewond. De vier inzittenden van het vliegtuigje zijn niet gewond geraakt maar voor controle naar het ziekenhuis overgebracht.

Hoogste berg

De Wasserkuppe is de hoogste berg in de Duitse deelstaat Hessen. De berg is met 950 meter tevens de hoogste top van het Rhöngebergte.