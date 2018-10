Celstraffen tot twaalf jaar geëist voor plofkraken Duitsland

Twee van de vijf mannen werden op 7 augustus 2017 na een achtervolging door de politie in Huizen aangereden en aangehouden. Die nacht hadden ze geprobeerd een geldautomaat van de Sparda Bank in Emsdetten op te blazen. In de auto, een gestolen Audi voorzien van valse kentekenplaten, werden diverse goederen gevonden zoals gasflessen, bivakmutsen en jerrycans. Na deze aanhouding startte het onderzoek dat leidde naar nog eens drie verdachten en bewijs opleverde voor in totaal vijf plofkraken of pogingen daartoe.

Op 23 juni 2017 werden drie geldautomaten bij de Sparda Bank in Rheine opgeblazen. De ravage was groot. De buit bedroeg ongeveer 430.000 euro; de schade 564.000 euro. Een paar weken later, op 9 juli 2017, werden twee automaten opgeblazen, weer bij de Sparda Bank in Rheine. Er was geen buit, maar de schade bedroeg ruim 40.000 euro. Op 25 juli 2017 werd 106.000 euro buitgemaakt bij de Santander Bank in Wesel. Op 4 augustus bleef het bij een poging plofkraak bij de Santanderbank in Rheine. Drie dagen later was er weer een poging plofkraak, nu in Emsdetten, die eindigde met de aanhouding van de twee hoofdverdachten in Huizen. De schade bedroeg ongeveer 28.000 euro.

Naast deze vijf plofkraken worden de mannen, in de leeftijd van 26 tot 31 jaar verdacht van heling van auto’s en kentekenplaten, bezit van vuurwapens, en twee van hen worden verdachte van het deel uitmaken van een criminele organisatie gericht op het plegen van plofkraken. Deze twee werkten nauw en langdurig samen, en pleegden de feiten op steeds eenzelfde en planmatige manier.

Er is veel bewijs verzameld in het onderzoek. De encrypted PGP telefoons die de verdachten gebruikten, straalden aan op de routes, de tijden en de plaatsen van de plofkraken. De gegevens in de TomTom hebben de aanwezigheid van de auto’s in Duitsland bevestigd. Er is DNA van de verdachten gevonden in de auto’s, op kleding, wapens en gereedschappen. In tapgesprekken is gehoord hoe de verdachten met familieleden een alternatief scenario voor de plofkraak probeerden te construeren. In een garagebox aan de Faustdreef in Utrecht, gehuurd door een van de verdachten, zijn onderdelen gevonden van een gestolen Audi die bij de plofkraken is gebruikt. Tenslotte eindigt de plofkraak van 25 juli met een eenzijdig ongeval op het Anne Frankplein in Utrecht.

Bij de plofkraken ging de groep meestal op eenzelfde manier te werk. Het begon steeds met een voorverkenning. Dat de groep zich hierbij richtte op banken in Duitsland heeft enerzijds te maken met de verbeterde beveiligingsmaatregelen in Nederland en anderzijds met minder camera’s bij banken en meer geld in automaten in Duitsland. Bij de plofkraken werd steeds een gasmengsel in de automaat gebracht dat met een geprepareerde lans tot ontploffing werd gebracht. De daders droegen bivakmutsen, handschoenen en regenpakken. De mannen reden in gestolen Audi’s met valse kentekenplaten. Voor de Audi uit reed een kleinere auto om de situatie te verkennen. Deze auto bleef wachten bij de Duitse grens. Na de plofkraak werd de buit overgeladen en reed één van de daders met hoge snelheid terug in de Audi.

De gevolgen van de plofkraken waren steeds ernstig, ook als er geen buit werd gemaakt. Er was grote schade, de bedrijfsvoering van de banken was lam gelegd, het waren angstige gebeurtenissen voor omwonenden of voorbijgangers. De mensen die in de woningen boven de banken lagen te slapen, konden vrezen voor hun leven. Bij de plofkraak in Emsdetten ontstond er bijvoorbeeld brand en kwamen er giftige gassen vrij waardoor twee mensen in de bovengelegen woningen gezondheidsklachten hadden. Tenslotte reden de verdachten met extreem hoge snelheden, ook binnen de bebouwde kom.

Bij het bepalen van zijn strafeis hield de officier rekening met de nieuwe richtlijn ram- en plofkraken van 1 mei 2018, het te duchten levensgevaar, het criminele samenwerkingsverband, de bijkomende feiten en de documentatie en opstelling van de verdachten. Tegen de man die verdacht wordt van vijf plofkraken eiste hij een gevangenisstraf van twaalf jaar. Tegen een medeverdachte die betrokken was bij drie plofkraken en samen met hem de criminele organisatie vormde, eiste hij een celstraf van zeven jaar. Tegen de overige drie mannen die elk betrokken waren bij één plofkraak, eist hij celstraffen van 36 en 40 maanden. Vanmiddag komen de pleidooien aan bod. De rechtbank zal het onderzoek sluiten op 9 november en uitspraak doen op 29 november.