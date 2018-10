Kinderlichamen verstopt in uitvaartcentrum

In de Amerikaanse stad Detroit heeft de politie meer dan zestig lichamen gevonden in een uitvaartcentrum. Dit meldt het RTL Nieuws op basis van een artikel van de New York Times.

Vorige week ontdekte de politie in de zelfde stad elf levenloze kinderen in een ander mortuarium. Deze waren verstopt in het plafond.

De autoriteiten spreken over de laatste vondst dat het gaat om ‘gruwelijke omstandigheden’. Zo werden er tientallen lichaampjes van baby’s en foetussen. Zo lagen er 27 lichamen in een vrieskist en 26 verstopt in dozen. De lichamen werden verstopt in plaats van begraven of gecremeerd.

De politie kwam de wantoestanden op het spoor na een tip van een moeder.