'Filmproducent Weinstein wil schikken met vrouwen die hem beschuldigen van seksueel wangedrag'

Middels een financiële vergoeding wil Weinstein voorkomen datde vrouwen een civiele rechtszaak tegen hem beginnen. Dit meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Volgende maand zou in New York over zeker twaalf zaken onderhandeld worden, waaronder gevallen die nog niet in de media zijn geweest. Bij die onderhandelingen zouden in ieder geval de advocaat van actrice Kadian Noble, producer Alexandra Canosa en een voormalige assistente van Weinstein aanwezig zijn. Zij beschuldigen Weinstein van seksueel wangedrag.

Fonds

De krant schrijft dat het de bedoeling is dat er een fonds komt voor de slachtoffers. De advocaten van de vrouwen willen dat daar meer dan honderd miljoen dollar inkomt. De advocaten en verzekeraars van Weinstein gaan voor een veel lager bedrag. Wat de uitkomst van de onderhandeling ook is, de strafzaken tegen Weinstein gaan gewoon door. De filmproducent wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van verkrachting, seksueel misbruik, intimidatie, ongewenste intimiteiten en ander seksueel grensoverschrijdend gedrag.