Rode Kruis: ramp in Jemen niet alleen oplossen

Schoon drinkwater beperkt

De situatie in Jemen is sterk verslechterd; er zijn in korte tijd meer dan een miljoen slachtoffers bijgekomen. De prijzen van voedsel en benzine zijn torenhoog, de toegang tot schoon drinkwater is beperkt en mensen kunnen zich niet zomaar van één plek naar de andere verplaatsen. Dit alles is het gevolg van een jarenlang conflict.

Humanitaire organisaties

'Humanitaire organisaties zijn nu niet in staat om alle Jemenieten te eten te geven en kunnen ook geen medische hulp bieden aan het hele land. Daarvoor hebben we betere toegang nodig die de strijdende partijen ons moeten geven. Ook is opschaling van de hulp noodzakelijk,' aldus Peter Maurer, voorzitter van het Internationale Rode Kruis (ICRC).

'Schrijnender dan ooit'

Het Rode Kruis biedt al decennia lang humanitaire hulp in Jemen, maar de situatie is nu nog schrijnender dan ooit. Ruim 22 miljoen van de 27 miljoen mensen in het land hebben humanitaire hulp nodig, bovendien heeft 15,7 miljoen van hen geen toegang tot schoon drinkwater of sanitaire voorzieningen. Slechts 45 % van de ziekenhuizen is open. Door het ontbreken van medische zorg in ziekenhuizen steken ziektes als cholera, mazelen, difterie en meningitis de kop op. Doordat de strijd in Jemen nog steeds in alle hevigheid woedt, is het onmogelijk voldoende hulpgoederen in te voeren.

Oproep

Het Rode Kruis roept op om de strenge restricties op de import van hulpgoederen te versoepelen. De haven van Hodeida moet open blijven zodat er hulpgoederen binnen kunnen komen. Het vliegveld van Sana moet ook open blijven voor humanitaire doeleinden of in ieder geval voor medische evacuaties.

Aanvallen op burgers

Ook is het in sommige gebieden te gevaarlijk en te onveilig om hulp te verlenen. Er zijn de laatste jaren veel aanvallen geweest op burgers, ziekenhuizen en hulpverleners. ICRC-voorzitter Maurer roept op om hulpverleners beter te beschermen. 'De recente aanvallen op humanitaire hulpverleners zijn schokkend – mensen die anderen helpen, moeten kosten wat kost beschermd worden. Ook moet het mogelijk blijven om in het hele land veilig hulp te kunnen verlenen en de frontlinie te kunnen passeren.'

Voedsel

Ondertussen doet het Rode Kruis er alles aan om zo veel mogelijk mensen te helpen. Zo hebben dit jaar al 500.000 mensen voedsel gekregen van het Rode Kruis. Hierbij ligt de focus op zwangere vrouwen en zwaar ondervoede kinderen. Ook heeft het Rode Kruis aan honderdduizenden mensen medische hulp gegeven en alleen al in de omgeving van Hodeida hebben 430.000 mensen schoon drinkwater gekregen.

Er is veel meer hulp nodig. Daarom roept het Rode Kruis op om mensenlevens te redden door bij te dragen op giro 7244.