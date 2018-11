Democraten behalen meerderheid in Huis van Afgevaardigden, Republikeinen behouden meerderheid in Senaat

Bij de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten (VS) , de zogeheten 'midterms' heeft de Democratische Partij een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden behaald. De Republikeinse Partij van president Donald Trump wist de meerderheid in de Senaat te houden en uit te bouwen.

Dat de Democraten de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden, de Amerikaanse equivalent van de Tweede Kamer, betekent voor Trump dat hij voor de resterende twee jaar van zijn termijn geen wetten kan uitvaardigen waar de Democraten tegen zijn. Maar nog niet alle stemmen zijn geteld. De definitieve uitslagen komen in de loop van woensdag.

Deze midterms worden gezien als een referendum over het functioneren van president Trump. Hoewel de president de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden verloor, had hij toch niet zo'n heel slechte avond. De Democraten hoopten al vroeg in de avond de overwinning binnen te halen, maar dat verliep moeizamer dan zij verwacht hadden. Bovendien is de overwinning op dit moment ook nog minder ruim dat ze hadden gehoopt.

Trump had al rekening gehouden met het verlies van de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Maar zijn verlies is minder groot dan die van zijn voorganger Obama bij zijn eerste midterms. Trump is blij met het feit dat de Republikeine hun grip op de Senaat wist te versterken. Hij twitterde: 'Tremendous success tonight. Thank you to all!' Met het verlies van een van de twee kamers zal het voor Trump moeilijker worden om wetgeving erdoor te krijgen. Voor de financiering van projecten heeft het Huis van Afgevaardigden een belangrijke rol.