'Meerdere doden na schietpartij in Amerikaanse bar'

In het Amerikaanse Thousand Oaks zijn bij een schietpartij in een bar woensdagavond 13 doden gevallen. 'Onder de doden bevindt zich ook de schutter', zo melden de Amerikaanse media donderdag.

Rookbommen

Een man stak woensdagavond in de drukke bar eerst rookbommen af en begon vervolgens in het wilde weg om zich heen te schieten. Naast de 12 doden vielen er ook nog eens 12 gewonden.

Studenten

In de bar bevonden zich voornamelijk studenten die bijeen waren op een speciale avond georganiseerd voor studenten. Over de aanleiding van de schietpartij is nog niets bekend. De politie is een onderzoek gestart.