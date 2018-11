Het defect bij Lion Air kan ook bij andere nieuwe toestellen Boeing voorkomen

Daarvoor waarschuwen de vliegtuigbouwer en de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA, de Federal Aviation Administration. Dit meldt onder meer het AD donderdag. Vliegtuigfabrikant Boeing heeft alle luchtvaartmaatschappijen die met toestellen van zijn nieuwste model vliegen al gewaarschuwd. De FAA komt met een noodrichtlijn waarin staat hoe piloten moeten handelen als er een fout in de software optreedt. Door zo'n fout geeft een sensor verkeerde siginalen af waardoor het toestel op de automatische piloot een duikvlucht kan inzetten. De onderzoekers denken dat dit mogelijk de oorzaak is van de crash met het vliegtuig van Lion Air waarbij 189 mensen om het leven kwamen.

Het ramptoestel was nog maar twee maanden in gebruik. Het toestel had op zijn laatste vier vluchten te maken met een kapotte snelheidsmeter. De zwarte doos gegevens gaven dat aan. De dag voor het noodlottige ongeval kwam het Lion Air toestel in de problemen doordat het na het opstijgen in een duikvlucht terechtkwam. Dat probleem is gerelateerd aan de softwarefout van de belangrijke angle of attack-sensor. Die ‘invalshoeksensor’ moet ervoor zorgen dat het vliegtuig zijn neus recht houdt. De piloot was die keer in staat om tijdig in te grijpen. Hij vloog op een lager hoogte dan de norm door naar Jakarte, aldus de krant.

Er vliegen wereldwijd 219 vliegtuigen van de bewuste MAX-types van Boeing rond. Volgens informatie op hun websites vliegen de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen KLM en Transavia niet met het bewust vliegtuigtype. De krant meldt dat TUI Nederland zes van dit type toestel heeft besteld. De eerste wordt in december in gebruik genomen, zo laat een woordvoerster weten. Volgend jaar komen er nog vijf bij. Het Nederlandse Corendon heeft één Max-toestel en heeft nog nooit problemen gekend, maar zegt meteen actie te hebben ondernomen, aldus de Telegraaf.