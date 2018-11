Vrouw meegesleurd in taxi

De recherche in Amsterdam doet onderzoek naar een incident op vrijdag 9 november met een taxi waarbij een 42-jarige vrouw gewond is geraakt.

Rond 21.45 uur nam de vrouw een taxi vanaf het Centraal Station richting Amsterdam-West. Op de Admiraal de Ruijterweg, tussen de Bos en Lommerweg en de Reinaert de Vosstraat, kregen de vrouw en de taxichauffeur een woordenwisseling over het maken van een bon voor de taxirit. De vrouw had op dat moment het portier al geopend, maar voordat ze de taxi goed en wel kan uitstappen, gaf de taxichauffeur gas. Met als gevolg dat de vrouw enkele meters werd meegesleurd en daarna de taxi uitviel. De chauffeur reed vervolgens weg. De vrouw bleef gewond op de weg liggen en meerdere omstanders bekommeren zich direct om haar. Het lukt haar om zelfstandig naar huis te komen, waar alsnog de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een arts stelde vast dat de vrouw meerdere kneuzingen, schaafwonden en andere verwondingen had opgelopen.

De recherche doet onderzoek om erachter te komen wie de taxichauffeur is. Camerabeelden werden bekeken om daar meer duidelijkheid over te krijgen. Over de chauffeur en de taxi is de volgende informatie bekend:

Man van rond de 20 jaar oud

Tussen de 1.70 en 1.80 meter lang

Donker kort geknipt haar

Lang symmetrisch gezicht

Donkere ogen

Lichte huidskleur

Glad geschoren gezicht

Vrij lage stem

De man sprak Engels met een Nederlands accent

De taxi was licht van kleur en het was een 5-deurs model zonder schuifdeuren

Daarnaast wil de recherche heel graag in contact komen met mensen die getuige zijn geweest. Het slachtoffer heeft meerdere personen horen schreeuwen, wat zou betekenen dat zij gezien hebben wat er gebeurd is.