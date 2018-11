Verwoestende golven Tenerife slopen balkons

Het spookte afgelopen zondag op het vakantie-eiland Tenerife. Hoge golven beukten tegen de kust en de flatappartementen die daar pal aan het water in Mesa del Mar zijn gebouwd.

Hekken van balkons gerukt

De krachtige golven, die wel 6 tot 7 meter hoog waren, sloopten de hekwerken en alles wat er op de balkons stond werd de zee in gesleurd. In de door golven getroffen appartementen bevonden zich op dat moment geen mensen en er zijn geen slachtoffers gevallen. Deze appartementen worden alleen in de zomer verhuurd en gebruikt.