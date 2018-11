Russische commando's nemen drie Oekraiense marineschepen in beslag

Russische commando's hebben zondag op de Zwarte Zee drie Oekraiense marineschepen in beslag genomen, zo heeft de regering in Moskou bevestigd.

Daarbij werd ook het vuur geopend, waardoor drie Oekraiense bemanningsleden gewond raakten. Volgens Rusland zijn de schepen in beslag genomen, omdat ze de Russische grens over voeren. Ook de bemanningsleden van de schepen zijn gearresteerd. Rusland hield zondag enkele Oekraiense marineschepen tegen in de Straat van Kertsj, die daardoor de Zee van Azov niet binnen konden varen. Dit deden ze door een blokkade. Ze legden een vrachtschip in de nauwe Straat van Kertsj. Hierdoor was het voor Oekraïense schepen niet mogelijk om huiswaarts te keren. Dit melden meerdere media maandag

Russische veiligheidsdiensten zeggen dat de Oekraiense schepen zonder toestemming de grens overstaken en zich in Russische wateren bevonden. Oekraïne beweert dat de Russen op de hoogte waren gesteld dat de marineschepen verplaatst zouden worden. De Russische geheime dienst FSB zegt "onomstotelijk bewijs" te hebben waaruit blijkt dat Oekraïne de provocatie heeft voorbereid. De Oekraïners zouden stopseinen hebben genegeerd en gevaarlijk hebben gemanoeuvreerd. Het bewijs zal volgens de FSB snel openbaar worden gemaakt.

De Oekraïense president Porosjenko heeft na de incidenten het oorlogskabinet bijeengeroepen. De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties Nikki Haley zegt op Twitter dat de Veiligheidsraad vandaag bij elkaar komt tijdens een spoedberaad om over de kwestie te spreken.