Moeder en kind in Canada gedood door Grizzlybeer

In Canada in Yukon, een deelgebied in het noordwesten van het land, heeft grizzlybeer een vrouw en haar baby gedood.

De echtgenoot, Gjermund Røsholt keerde maandagmiddag terug naar het huisje in de Canadese wildernis, waar hij met zijn gezin woonde, toen hij zo'n 100 meter van zijn voordeur verwijderd was, werd hij aangevallen door een grizzlybeer. De man was de hele dag bezig geweest met het uitzetten van wildvallen. Hij wist zichzelf te redden en de beer dood te schieten. Eenmaal bij zijn woning aangekomen, vond hij voor zijn deur het levenloze lichaam van zijn vrouw en en van zijn tien maanden oude dochtertje. De lijkschouwer denkt dat de moeder en haar dochtertje tijdens een wandeling zijn aangevallen. De politie onderzoekt de zaak. DIt schrijft de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws.

Røsholt trok drie maanden geleden met zijn gezin in het huisje. Zijn vrouw, lerares op de basisschool in Whitehorse, was nog met bevallingsverlof. Ze leefden er van de jacht, aldus de krant.