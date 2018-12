Dit jaar kwamen 94 journalisten om het leven bij het doen van hun werk

Dat zijn er 12 meer dan in 2017. In de jaren voor 2017 nam het aantal journaisten dat jaarlijks tijdens hun werkzaamheden omkwam juist af.

De meeste mediawerkers kwamen om in Afghanistan (16), Mexico (11), Jemen (9) en Syrië (8). Door de aanslag op de redactie van de krant Capital Gazette in de Amerikaanse stad Annapolis, waarbij eind juni vijf mensen omkwamen, staat de VS op de zesde plaats. Meestal stond Irak bovenaan de lijst van landen waar de meeste journalisten tijdens het doen van hun werk om het leven kwamen. In de afgelopen 25 jaar zijn 309 journalisten daar gedood. Dit jaar kwam in Irak één fotograaf om het leven.

Andere gevaren

Behalve oorlogsverslaggeving en het volgen van extremistische bewegingen zijn er nog andere gevaren die journalisten bedreigen. De IFJ wijst op toenemende onverdraagzaamheid ten opzichte van onafhankelijke verslaggeving, populisme, corruptie en de uitholling van de rechtsorde in sommige landen. De dood van de Saudische journalist Jamai Khashoggi is hierbij de meest opvallende. Khashoggi bekritiseerde het regime in zijn vaderland. Hij werd vermoord in het Saudische consulaat in Istanbul. Hij was daar omdat hij documenten wilde regelen voor zijn huwelijk met een Turkse vrouw. Men neemt aan dat Khashoggi is omgebracht vanwege zijn kritische columns in de The Washington Post.