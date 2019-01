Treinramp Denemarken kost 6 mensen het leven, 16 gewonden

Grote Belbrug

Het ongeval gebeurde woensdag in de ochtend rond 07.35 uur op de Grote Beltbrug die de eilanden Funen en Seeland met elkaar verbindt. Bij het ongeval heeft een goederenwagon, gevuld met bierproducten, waarschijnlijk de hoogspanningsleiding geraakt.

131 passagiers

In de trein bevonden zich op dat moment 131 passagiers en 3 medewerkers van de Deense treinmaatschappij DSB.

Onderzoek

Hoe dit precies kon gebeuren is nog niet bekend maar onderzoek zal hier meer duidelijkheid over moeten geven. Op beelden is te zien dat er speciale vrachtwagentrailers op de speciale treinwagons stonden gevuld met bierproducten. Mogelijk is een dekzeil door de harde wind losgeraakt en vervolgens tegen de hoogspanningsleiding geraakt.