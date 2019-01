Twee doden door lawines in Oostenrijk

Het eerste ongeval gebeurde in het skigebied Diedamskopf in Schoppernau. Daar kwam een 26-jarige skieër om het leven. In het nabijgelegen skigebied van Damüls kwam later die dag een 32-jarige skieër om het leven. Hij was samen met een 25-jarige vrouw buiten de piste gaan skieën en werd bedolven onder een lawine. Dit meldt de Vlaamse krant De Morgen maandag. Volgens de krant hadden de twee skieërs allebei wel een veiligheidsuitrusting zoals opblaasbare vesten die hen boven het sneeuwoppervlak moesten houden als een lawine zich zou voordoen, maar dat heeft dus niet mogen baten.

De aanhoudende sneeuwval zorgt in Oostenrijk voor steeds meer problemen. Talloze wegen zijn afgesloten, treinen rijden minder, dorpen zijn van de buitenwereld afgesneden en in Tirol geldt een verbod op boswandelingen. Volgens de Oostenrijkse weerdienst blijft het de komende dagen nog hard sneeuwen. Belgen die afgelopen weekend ingesneeuwd raakten, laten aan vtm nieuws weten dat de Oostenrijkers in het hotel waar zij verblijven daar in 80 jaar nog niet gezien hadden dat er in zo'n korte tijd zoveel sneeuw viel