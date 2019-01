Piloot reddingshelikopter Franse Alpen toont zijn skills

Een Fransman, die samen met zijn familie en de vriend van zijn zoon aan het skiën was in de Franse Alpen op de Pas of Anterne in Passy, heeft spectaculaire beelden gemaakt van een reddingshelikopter die de gewonde vriend van zijn zoon 'even' van de berghelling komt oppikken.