15 miljoen Britten leven in armoede

In Engeland leven steeds meer mensen in armoede. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de VN.

Maar liefst één op de vijf Britten leeft in armoede. Het zou gaan om maar liefst 14 miljoen Britten. In Nederland gaat het om ongeveer één miljoen mensen. Ook het aantal voedselbanken in de UK stijgt explosief.

Philip Alston, rapporteur extreme armoede bij de VN, waarschuwt in het rapport dan ook voor de naderende brexit. "Als er niets verandert voor deze mensen, dan zullen zij na brexit substantieel slechter af zijn dan nu al het geval is".

Volgens Alston zou de regering, naarmate het zich in de richting van de Brexit begeeft, een beleid moeten vaststellen dat ervoor moet zorgen dat de grootste economische last niet wordt gedragen door de meest kwetsbare burgers.