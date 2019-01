Poolse burgemeester overleden (53) na te zijn neergestoken op podium Gdansk

Adamowicz werd tijdens de finale van het Great Orchestra of Christmas Charity met een mes op het podium aangevallen. De man die hem neerstak is een 27-jarige man die in de gevangenis heeft gezeten voor gepleegde overvallen.

Na zijn daad bleef de man op het podium staan en schreeuwde door de microfoon zijn naam en zei dat hij ten onrechte in de gevangenis heeft gezeten en onschuldig was.

Burgemeester Adamowicz werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht waar artsen hebben gevochten voor zijn leven maar hij overleed in de loop maandag uiteindelijk toch aan zijn zware verwondingen.

Europarlementariër Frans Timmermans reageerde zondagavond al met afschuw op het incident in Gdansk en liet weten te hopen en bidden voor zijn herstel.

Horrified by the brutal attack on Gdańsk mayor Paweł Adamowicz. Hope and pray he will recover. A great leader of his city and a true humanitarian.