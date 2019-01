Mogelijk spoor van Spaanse peuter Julen gevonden

In de put in de buurt van Malaga waarin de Spaanse peuter Julen al drie dagen zou vastzitten hebben reddingswerkers haren gevonden.

De reddingswerkers gaan ervan uit dat het de haren van de tweejarige jongen zijn. De haren worden in een laboratorium onderzocht. Volgens een regionale ambtenaar zijn het de haren van Julen, maar dat is nog niet bevestigd. De reddingsactie gaan gewoon door. Dit meldt de NOS op basis van berichtgeving in Spaanse media.

Het is niet bekend waar in de put de haren zijn gevonden. De put is 110 meter diep. Gisteren werd er nog even aan getwijfeld of Julen echt in de put was gevallen. De peuter verdween zondag tijdens een bruiloft. Hij was even aan de aandacht van zijn ouders ontsnapt.