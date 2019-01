Britse prins (97) betrokken bij auto-ongeluk

De prins reed in zijn eigen Range Rover. De auto kantelde bij de aanrijding en kwam op de zijkant terecht. De prins raakte niet gewond en kon ongedeerd uitstappen. Dit meldt de NOS donderdag.

Het ongeluk gebeurde donderdagmiddag in de buurt van landgoed Sandringham, waarvan de koninklijke familie de eigenaar is. De prins raakte weliswaar niet gewond, maar was wel erg geschrokken. De twee inzittenden van de andere auto, die betrokken was bij het ongeval, raakten lichtgewond en zijn door ambulancepersoneel behandel voor kleine verwondingen.

De politie moest voor het ongeval ter plaatse komen. Het ongelukt ontstond toen de prins vanuit een inrit de openbare weg opdraaide.