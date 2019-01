Nederlandse toeriste (26) gewond bij schietpartij in Mexico

Een 26-jarige vrouw uit Maastricht is vrijdagavond gewond geraakt tijdens een sIFramechietpartij in het Mexicaanse Playa del Carmen. Dit melden lokale media.

De politie zat in de populaire badplaats achter een man aan die eerder betrokken was bij een ruzie. De verdachte ging er gewapend in een Toyota bus vandoor.

Toen de verdachte door had dat de politie achter hem aanzat, opende hij het vuur op de agenten. Hierop volgende een vuurgevecht waarbij de Nederlandse in haar arm werd geraakt. De verwondingen zouden niet levensbedreigend zijn.