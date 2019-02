Trump en Poetin zeggen ontwapeningsverdrag INF op. Wapenwedloop weer terug van weggeweest.

Vrijdag maakte de VSal bekend zich terug te trekken uit het ontwapeningsverdrag. Het Intermediate-Range Nuclear Forces, of INF-verdrag, is een overeenkomst tussen de VS en Rusland en werd eind 1987 ondertekend door de Amerikaanse en Russische leiders door Amerikaans president Ronald Reagan en Sovjet-leider Michail Gorbatsjov. Al sinds oktober dreigde Trump nu met het stopzetten van het verdrag. Volgens hem zou Rusland zich niet aan de regels houden, maar Rusland ontkent dit. Dit melden meerdere media zaterdag.

Door het INF-wapenverdrag dat in 1987 werd overeengekomen stopten de VS en Rusland met de producite van nucleaire middellange afstandsraketten. Vrijdag besloot Trump dit verdrag stop te zetten. Het verdag zorgde vanaf 1987 juist voor stabiliteit in Europa. Sico van der Meer, onderzoeker aan Instituut Clingendael op het gebied van niet-conventionele wapens, tegen de NOS: 'De echte gevolgen moeten we nog zien. Maar dit verdrag was een rem op het type wapens dat ze niet mochten bouwen. Met het opzeggen van dit verdrag hebben beide landen de handen weer vrij. Nu is de wapenwedloop terug van weggeweest.'

In de jaren 80 bleven de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie raketten bouwen om elkaar te kunnen overtroeven. Europa werd met de plaatsing van honderden nucleaire middellangeafstandsraketten ongevraagd onderdeel van de strijd tussen de wereldmachten.