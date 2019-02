Australische politie schiet man neer op vliegveld Brisbane

Ook dreigde hij een bom te laten ontploffen. Dit schrijft de Telegraaf. De politie van Queensland, waarvan Brisbane de hoofdstad, laat op Twitter weten dat ze een persoon gearresteerd hebben. Het is nog onduidelijk of dat de man is die de bedreigingen uitte. Ook is onduidelijk hoe de neergeschoten man eraan toe is. Er raakte verder niemand gewond op luchthaven. Wel werd de luchthaven ontruimd.

Voordat de politie tot actie overging werd het vliegverkeer van en naar Brisbane stilgelegd. Ook het openbaar vervoer rond de luchthaven lag stil. De luchthaven zelf stelt op Twitter te hopen zo snel als mogelijk opnieuw normaal te kunnen opereren.