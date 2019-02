Telefoontap brengt politie op spoor kluisrover Antwerpen

Een telefoontap van verdachte Koba M., heeft het onderzoek naar de spectaculaire kluisjesroof in Antwerpen in een stroomversnelling gebracht. Dit meldt het Nieuwsblad donderdag.

Ondanks dat M. een blanco strafblad heeft, werden zijn telefoongesprekken afgeluisterd door de politie in een andere zaak. Tijdens een gesprek sprak M. over een speciale slijpschijf die hij in Nederland moest kopen. Deze loslippigheid heeft M. de das omgedaan. In de tunnel werd een dergelijke slijpschijf aangetroffen.