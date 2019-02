Duits-Marokkaans stel opgepakt in Duitsland op verdenking van voorbereiden aanslag

In een woning in het Duitse Raunheim in de deelstaat Hessen is een Duits-Marokkaans stel gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een aanslag.

Tevens heeft de politie 15 woningen doorzocht. DIt meldt het Duitse Openbaar Ministerie in Frankfurt.

Het echtpaar, beide 26 jaar oud, had in november 2016 geprobeerd om met hun kleine kinderen naar Syrië te reizen, om zich aan te sluiten bij terreurgroep IS. ij wilden zich daar voorbereiden op de oorlog en wapeninstructies volgen. Maar de vervalste Syrische passen vielen op bij de douane aan de Turks-Syrische grens, zodat het echtpaar weer naar Duitsland werd teruggestuurd. Donderdag zal het stel wordne voorgeleid voor de rechter-commissaris, zo meldt onder meer de Duitse krant TAZ.de

De twee moslims waren volgens de aanklager in een vroege fase van voorbereidingen. Een concreet doelwit of andere vergevorderde plannen zouden zij nog niet hebben gehad. De veiligheidsdiensten zouden de groep al langer in de gaten houden.

De andere huiszoekingen waren ook in Raunheim in de deelstaat Hessen en in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Twaalf Duitse en Duits-Marokkaanse bewoners van die huizen worden verdacht van medeplichtigheid. Zij zijn nog niet aangehouden.