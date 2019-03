Brits Lagerhuis stemt tegen brexit zonder afspraken

Donderdag vergadert het Lagerhuis opnieuw over de kwestie. Er zal dan gestemd worden over een uitstel van de brexit. De regering-May stelt als nieuwe datum 30 juni voor, maar het is de vraag of de EU daarmee instemt. Tot nu toe houdt de unie strikt vast aan de afgesproken datum van 29 maart. Voor uitstel is de instemming van alle andere EU-lidstaten nodig.