Max Verstappen finisht als derde op Grand Prix in Australië

Max Verstappen is bij de eerste race van het nieuwe seizoen met de nieuwe Honda-motor van Red Bull Racing in Australië als derde geëindigd.

De Grand Prix van Australië werd gewonnen door Valtteri Bottas van Mercedes. Tweede werd Lewis Hamilton.

Verstappen was heel tevreden over zijn Honda-motor, zo meldt het AD. In de krant zegt hij: 'Qua snelheid was dit een een heel goede stap voorwaarts, vergeleken met vorig jaar. Onze topsnelheid is nu vergelijkbaar met de twee topteams.'