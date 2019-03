Oostenrijkse politie-eenheid pakt aanslagpleger Duitse treinen op

De 42-jarige man wordt ervan verdacht aanslagen op treinen te hebben gepleegd. Het zou volgens de Oostenrijkse media gaan om een islamitische terrorist die een aanhanger van IS zou zijn. Dit melden de Oostenrijkse kranten Wiener Zeitung en Kronen Zeitung woensdag.

Aanslagen

Afgelopen oktober hebben mogelijk meerdere daders in Beieren tussen Nürnberg en München een stalen draad van 8 mm dik over de rails gespannen met als doel om de supersnelle ICE-trein te laten ontsporen. De ruit van de machinist ging wel kapot, maar de trein ontspoorde niet. Een andere keer werden bij Dortmund betonnen platen en autobanden op de rails gelegd om een volle trein te laten ontsporen, zo meldt het parket in Wenen woensdag. Het plan mislukte. Er werden vlakbij de plaats delict een zwarte IS-vlag en een brief in het Arabisch met een bekentenis gevonden. Door de brief kwam justitie de man op het spoor. Inmiddels zou de man bekend hebben, maar hij ontkent dat hij een terroristisch motief had.

Volgens de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung is de terreurverdachte een erkend vluchteling en werkte hij bij een beveiligingsbedrijf voor supermarkten en voetbalstadions. Hij zou 15 jaar in het Iraakse leger hebben gediend.