Al vier mensen neergestoken in Londen in de afgelopen 24 uur

In Londen is de politie een klopjacht begonnen op een man de in de afgelopen 24 uur al vier mensen neerstak in het noorden van Londen.

Het begon met een 45-jarige vrouw die zaterdagavond om 19.00 uur aan de Aberdeen Road in de wijk Edmonton in haar rug werd werd gestoken. Zij werd in kritieke toestand naar een ziekenhuis overgebracht. Even na middernacht werd er een tweede persoon slachtoffer van een steekpartij. Die steekpartij vond plaats op Park Avenue. Het slachtoffer is buiten levensgevaar. Een derde slachtoffer werd enkele ren later aangetroffen bij een metrostation aan Seven Sisters. Het gaat om een 23-jarige man. Ook hij ligt in het ziekenhuis en zou voor zijn leven vechten. Zondagochtend vond er weer een steekpartij plaats. Nu dichtbij de plaats waar ook het eerste steekincident was. Het slachtoffer is er volgens de politie slecht aan toe.

Vermoedelijk een en dezelfde dader

De Londense politie meldt op Twitter dat de steekpartijen vermoedelijk het werk zijn van een en dezelfde dader, die waarschijnlijk psychisch in de war is en alleen handelt. De Londense Metropolitan Police zegt op Twitter in een verklaring dat alle mensen die werden aangevallen alleen waren en dat ze allemaal van achteren zijn benaderd zonder enkele waarschuwing.