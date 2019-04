Spectaculaire beelden redding surfer door jetskiër

Super grote golf

Het gaat om de 51-jarige Salvador Villas Boas die in februari 2019 in Portugal op het strand van Nazaré mee wordt genomen op een enorm grote golf maar onfortuinlijk ten val komt en door de watermassa lijkt te zijn opgeslokt. Gelukkig komt de surfer weer boven maar het gevaar is nog steeds zeer groot omdat er meerdere grote golven zullen volgen en de surfer zich vlakbij rotsen bevindt.

Jetski

Dan komt Ramon Laureano, een Portugees-Braziliaanse professionele Jetski Rescuer, in actie die de surfer van achter de hoge golf in de gaten heeft gehouden en weet dat hij is gevallen. Nu komt het aan op snel en koelbloedig handelen en dat is ook wat de Ramon doet. Hij vaart met zijn jetski naar Salvador en die weet zich, nog net voordat de volgende grote golf op hen beiden neervalt, vast te klampen aan een soort van vlotje dat achter de jetski bevestigd is.

Gered

Vervolgens varen ze met hoge snelheid weg om te proberen om de grote golf voor te blijven. Dat lukt voor het grootste deel maar uiteindelijk worden de twee toch nog ingehaald door de witte watermassa. Gelukkig zijn ze dan al dicht bij de kust en slagen ze er uiteindelijk beiden in om op eigen kracht het strand te bereiken waar de jetski ook al letterlijk is gestrand.