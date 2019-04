Julian Assange (47) in Londen gearresteerd

Donderdagochtend is in Londen WikiLeaks-oprichter Julian Assange gearresteerd op verdenking van schending van borgtochtvoorwaarden. Assange werd in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen door de Britse politie aangehouden.

Verkrachtingszaak Zweden

De 47-jarige Assange verbleef de afgelopen 7 jaar in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen, waar hij in 2012 naar toe vluchtte om uitlevering aan Zweden te voorkomen waar hij verdachte is in een verkrachtingszaak uit 2010.

Voorgeleiding rechtbank

Nadat de Ecuadoriaanse regering zijn recht op verblijf in de ambassade in Londen onlangs had teruggetrokken werd Assange vandaag gearresteerd. Assange is in hechtenis genomen op hoofdbureau van politie in Londen waar hij zal verblijven totdat hij zal worden voorgeleid bij de rechtbank in Londen.