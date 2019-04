Driemaal Nederlands eremetaal bij European Girls’ Mathematical Olympiad

Eervolle vermelding

Ook het vierde teamlid, Ana Mekerishvili (16) uit Den Haag, ging niet met lege handen naar huis: zij kreeg een eervolle vermelding voor het foutloos oplossen van één van de zes opgaven. Naast deze prijzen nam het Nederlandse team tijdens de sluitingsceremonie van het evenement ook de officiële EGMO-vlag in ontvangst, omdat de negende editie van deze Europese Wiskunde Olympiade voor meisjes in 2020 in Nederland georganiseerd zal worden.

Zeer pittige wiskundeopgaven

De European Girls’ Mathematical Olympiad vond plaats van 7 tot 13 april. Deze wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd om meisjes te stimuleren hun wiskundetalent te benutten. De leerlingen kregen op elk van de twee wedstrijddagen drie zeer pittige wiskundeopgaven om op te lossen. Hiervoor kregen ze beide dagen vier en een half uur de tijd.

Voor iedere opgave waren zeven punten te verdienen. De Nederlandse deelneemsters hebben de volgende resultaten behaald:

• 22 punten – ZILVER: Floor Beks (17 jaar, Grou, 6 vwo, Christelijk Gymnasium Beyers Naudé)

• 19 punten – BRONS: Hanne Snijders (16 jaar, Rotterdam, 5 vwo, Marnix Gymnasium)

• 16 punten – BRONS: Sièna van Schaick (17 jaar, Woerden, 6 vwo, Minkema College)

• 8 punten – EERVOLLE VERMELDING: Ana Mekerishvili (16 jaar, Den Haag, 5 vwo, Edith Stein College)

In totaal ontvingen 56 van de 196 deelneemsters een bronzen medaille, 37 een zilveren medaille en 19 een gouden medaille. In het officieuze landenklassement haalde Nederland een 27eplaats van de 50 deelnemende teams. Naast Europese teams deden ook gastteams mee uit onder andere Canada, India en Peru.

Officiële EGMO-vlag

Tijdens de sluitingsceremonie op 12 april nam het Nederlandse team niet alleen de drie medailles in ontvangst. Het Oekraïense team droeg hier ook de officiële EGMO-vlag over aan het Nederlandse team. Nederland heeft namelijk de eer om in 2020 de negende EGMO te organiseren. Hiervoor worden in april 2020 zo’n 250 getalenteerde jonge meisjes uit Europa en daarbuiten in Egmond aan Zee verwacht.