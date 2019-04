Nederlandse vrouw (54) omgekomen bij bomaanslag in Sri Lanka

Kerken

De explosie vonden omstreeks 08.45 uur (lokale tijd) plaats in kerken waar op dat moment een paasmis aan de gang was. Vooral in de hoofdstad Colombo vielen de meeste doden in de basiliek van Sint Antonius. Daarnaast waren er bomexplosies in Negombo en Batticaloa.

Hotels

De hotels die doelwit waren van aanslagen liggen ook verspreid over het land. De meeste bekende is het Cinnamon Grand Hotel in de hoofdstad Colombo.

Nederlanders

Volgens verschillende berichten zouden er ook Nederlandse slachtoffers zijn. Minister Blok van Buitenlandse Zaken bevestigd dat tot op heden bekend is dat er een 54-jarige vrouw uit Nederland om het leven is gekomen. Zij zat aan het ontbijt in een hotel.

Reactie koninklijkhuis

“Aanslagen in Sri Lanka hebben vele levens geëist. Onder de slachtoffers zijn veel kerkgangers die samen vreedzaam het Paasfeest vierden. Wij zijn geschokt door dit brute geweld en zijn in gedachten bij alle getroffenen en hun familie. Overal ter wereld, en ook door ons, wordt voor hen gebeden.”