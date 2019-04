Kim en Poetin hebben eerste ontmoeting in Vladivostok

Donderdag hebben Kim Jong-un en Vladimir Poetin elkaar voor het eerst de hand geschud tijdens hun eerste ontmoeting in Vladivostok in Rusland. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un kwam per trein naar Rusland en werd in Vladivostok welkom geheten door de Russische president Vladimir Poetin.

Historische ontmoeting

Tijdens deze historische ontmoeting gingen de twee met elkaar twee uur in gesprek over onder andere het nuclaire programma van Noord-Korea en de economische samenwerking tussen beide landen.

Kim en Trump

De onderhandelingen over het nucleaire programma van Noord-Korea die Kim in eerdere ontmoetingen met president Trump had liepen uiteindelijk vast. Kim eiste dat alle sancties tegen Pyongyang zouden worden ingetrokken in ruil voor het opgeven van het nucleaire programma. Trump wilde deze eis van Kim niet inwilligen. Het is nu afwachten of Kim bij Poetin er in slaagt om een deal te kunnen sluiten.