Politie wil 17.000 agenten werven

De Nederlandse politie staat voor een uitdaging: het werven van 17.000 nieuwe politieagenten in de komende zeven jaar. Dinsdag 7 mei start daarom een grote wervingscampagne met als titel 'Alles wat je in je hebt. Maak er politiewerk van.' De campagne wordt breed ingezet: online, op televisie en op straat. In alle uitingen wordt verwezen naar de website kombijdepolitie.nl.