Verenigde Staten leggen beslag op Noord-Koreaans vrachtschip

Volgens Amerikaanse aanklagers zou het schip kolen exporteren en dat is in strijd met internationale sancties tegen Pyongyang. Ook zou het zware machines naar Noord-Korea hebben geïmporteerd. Dit schrijft de NOS donderdagavond.

Het is nog niet eerder voorgekomen dat de VS om die reden beslag legt op een vrachtschip van Noord-Korea. De waarde van de lading bedraagt waarschijnlijk zo'n 3 miljoen dollar. Noord-Korea zou hebben geprobeerd te verdoezelen dat het gaat om een Noord-Koreaans schip door het te registreren bij andere landen.

Inmiddels zou het vrachtschip de Wise Honest in Amerikaanse wateren zijn. Amerikaanse functionarissen spreken over Amerikaans Samoa. Betalingen voor onderhoud aan het schip zouden in dollars via Amerikaanse banken zijn gedaan, zonder dat die daarvan wisten.

Waarschijnlijk heeft de VS de beslaglegging enkele uren na nieuwe Noord-Koreaanse rakettesten bekendgemaakt.