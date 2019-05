Nederlandse vrachtwagenchauffeur in Engeland opgepakt met 35 kilo cocaïne

In het Verenigd Koninkrijk is een Nederlandse trucker aangehouden vanwege drugssmokkel.

De 40-jarige Hendrik van der G. werd donderdag, nadat hij met zijn truck per ferry het land was ingekomen, in North Lincolnshire opgepakt. De grensbewakingsdienst had in zijn wagen 35 kilo cocaïne aangetroffen, zo meldt The Evening Standard. De waarde van de drugs wordt geschat op zo'n 3 miljoen pond (bijna 3,5 miljoen euro).

Van der G. is vanuit Hoek van Holland in Engeland aangekomen, aldus politiedienst NCA. Zaterdag zal hij voor de rechter moeten verschijnen. Op 7 juni moet hij voor de tweede keer naar de rechtbank. Tot die tijd blijft hij in ieder geval vastzitten.