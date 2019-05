Zeker 15.000 mensen in Antwerpen bij stille mars tegen seksueel geweld

Het eerste deel van de mars bereikte rond 15 uur het Steenplein waar een kort bezinningsmoment georganiseerd werd voor alle slachtoffers van (seksueel) geweld, onder wie ook Julie Van Espen, de 23-jarige studente die vorige week vermoord werd.

Duidelijke boodschap en signaal

De boodschap van de organisatoren van de stille mars was duidelijk: 'Zet in op preventie, verandering van mentaliteit, hulpverlening en opvolging van daders en slachtoffers.' Eline Van Hooydonck op het einde van de stille mars tegen (seksueel) geweld zegt: ''Wij hopen dat deze mars een duidelijk signaal is aan het beleid om seksueel geweld niet langer te negeren.' De organisatoren vertellen op het podium dat ze overspoeld worden door vreselijke verhalen. Ayke Gbbels vertelt: 'Verhalen als de moord op Julie, verhalen over brutale verkrachtingen, over incest, over grenzen die overschreden worden, over mensen die misbruikt worden door een bekende. Ze zijn ons allemaal bijgebleven. Seksueel geweld is een structurele problematiek, die gender, etnische afkomst, huidskleur, religie en sociale klasse overstijgt. We willen de slachtoffers bedanken om ons de mogelijkheid te geven om hen een stem te geven. En we willen jullie bedanken om met deze mars een gezicht te geven aan slachtoffers van seksueel geweld. Dank u wel.'

De stille tocht was echt een stille tocht. Het viel op dat er niet een gsm afgaat tijdens de mars. Het enige geluid wat te horen was, was het geluid van de politiehelikopter en de communicatie tussen agenten.