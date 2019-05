Zes doden bij aanslag kerk Burkina Faso

Tijdens een kerkdienst in het plaatsje Dablo in Burkina Faso zijn zes mensen doodgeschoten.

Onder hen is ok de priester die op het moment van de aanslag de dienst leidde. Dit melden meerdere media zondag. Tijdens de dienst kwamen tientallen gewapende mannen de kerk binnengestormd en openden het vuur op de katholieke kerkgangers. Sommige bronnen spreken vna 20 à 30 aanslagplegers. Na het schieten staken zij de kerk in brand.

Sinds 2016 is het jihadistische geweld schrikbarend toegenomen in Burkina Faso. Dit is de derde aanval op een kerk in vijf weken.