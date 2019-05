CEO van Unicef België moet week na aanstelling stoppen wegens 'kinderhandel'

Hij komt voor in een onderzoek van het federaal parket naar het verhandelen van kinderen uit Guatemala. De kinderen zouden weggerukt zijn bij hun ouders en vervolgens al weeskinderen zijn aangeboden in België door een Belgische vereniging zonder winstoogmerk (vzw). De betalingen werden doorgesluisd naar de schoonzus van de toenmalige dictator in Guatemala. Dit schrijft de Belgische krant De Morgen.

Vorige week werd de 67-jarige Sintobin aangesteld als CEO van Unicef België. Unicef is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. Het werk voor Unicef zou Sintobin gaan combineren met zijn functie als zakelijk leider van Wereldmediahuis. Sintobin is nu in opspraak gekomen voor het verhandelen van kinderen uit de derde wereld en moet het werk voor Unicef België stopzetten. Er loopt nu een gerechtelijk onderzoek naar een vereniging zonder winstoogmerk waarin Sintobin jarenlang een prominente rol speelde. Dat bevestigt het federaal parket.

TV-maker Eric Goens tegen nieuwsblad.be over Bernard Sintobin: 'Hij was jarenlang penningmeester van een vzw die tientallen kinderen verhandelde'. Sintobin noemt de beschuldiging “vijf bruggen te ver”,